

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.12.2025 / 13:35 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: StB Vorname: Torsten Nachname(n): Lenk

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Geschäftsführer

b) Berichtigung

Korrektur: redaktionelles Versehen Feld "4d) aggregierte Informationen" Preis: 1.000.100 Euro (falsch) geändert in Preis: 1.000 Euro

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

b) LEI

529900VLDTQ8J50Y7X22

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A460Q19

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.000 EUR 100.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.000 EUR 100.000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





