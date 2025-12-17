EQS-News: Invest Moldova / Schlagwort(e): Miscellaneous

CHISINAU, Moldau, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Moldauische Aprikosen, Kirschen sowie Pfirsiche - Sinnbild der warmen Jahreszeit - sind zunehmend auf den Tischen deutscher Verbraucher zu finden. Außerdem bleiben das ganze Jahr über Trockenfrüchte und Nüsse aus der Republik Moldau ebenso gefragt, da sie von Erzeugern stammen, die nach höchsten internationalen Standards zertifiziert sind. Das überrascht ganz und gar nicht: Mit 75 % landwirtschaftlicher Nutzfläche und einem ausgewogenen Klima, das sich ideal für den Anbau von Gemüse sowie Obst eignet, hat die Republik Moldau nach und nach das Vertrauen der Verbraucher gewonnen und sich als zuverlässiger Handelspartner für den deutschen Einzelhandel etabliert. Einige Spitzenprodukte: Tafeltrauben, Äpfel und Gewächshausgemüse Wer kennt sie nicht, die Tafeltrauben aus Moldau? Ihr intensives Aroma, ihre natürliche Süße sowie die Sortenvielfalt haben sie zu einem der begehrtesten Produkte der Republik Moldau gemacht. Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in moderne Sorten, Rebpflegetechniken und Verpackungslinien, die den europäischen Normen entsprechen, haben die Spielregeln verändert. Äpfel runden dieses Bild ab, mit derselben Beständigkeit, die auch ihre Produktion auszeichnet. Unterstützt durch Lagerhäuser mit kontrollierter Atmosphäre (CA), erneuerte Obstplantagen sowie Kalibriertechnologien, die gleichbleibende Qualität gewährleisten, sind moldauische Äpfel über Monate auf dem Markt präsent, ohne an Qualität zu verlieren. Für die Einzelhändler ist diese Vorhersehbarkeit ein Argument, das schwer zu ignorieren ist. Auch die Produktion von Gewächshausgemüse - Tomaten, Gurken, Paprika - entwickelt sich in ähnlichem Tempo, unterstützt durch eine längere Vegetationsperiode sowie die schrittweise Modernisierung der Infrastruktur. Investitionen in Gewächshaustechnologien und die Auswahl von Sorten, die für den Export geeignet sind, haben dazu beigetragen, dass diese Erzeugnisse in den Programmen für die EU-Märkte immer stärker in Erscheinung treten. "Deutschland ist ein Prioritätsmarkt, in dem wir langfristiges Potenzial für diese Kategorie sehen. Moldauische Erzeuger haben kontinuierlich in Qualität, Zertifizierungen sowie Logistik investiert und es geschafft, wettbewerbsfähige Produkte zu liefern, die hohen Standards entsprechen", sagt Natalia Bejan, Direktorin der Investitionsagentur. Wettbewerbsvorteile der Republik Moldau in der Landwirtschaft Der Erfolg der Republik Moldau beruht auf der Kombination eines erheblichen landwirtschaftlichen Potenzials sowie einer konsequenten Modernisierungsstrategie, die durch Investitionen in die Produktionskapazitäten unterstützt wird. Für Deutschland ergeben sich aus dieser Entwicklung drei klare Vorteile, die zusammengenommen ein deutliches Profil des moldauischen Angebots ergeben. Der erste Vorteil ist europäische Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Moderne Obstplantagen, die mit aktuellen Technologien bewirtschaftet werden, sowie Arbeitskräfte, die in Bezug auf die Kosten noch flexibel sind, ermöglichen es der Republik Moldau, Produkte von hochwertiger Qualität zu liefern und gleichzeitig attraktive Preise zu erzielen. Dies ist ein seltenes Gleichgewicht in einem zunehmend unter Kostendruck stehenden landwirtschaftlichen Europa. Der zweite Vorteil ist die rasche Angleichung an die europäische Strenge. Zertifizierungen, Rückverfolgbarkeit sowie strenge Kontrollverfahren sind für die moldauischen Erzeuger die Norm und kein Bonus. Und deutsche Einkäufer schätzen diese Disziplin, die Risiken reduziert sowie das Vertrauen in die Lieferkette stärkt. Und die entscheidende Rolle spielt dabei moderne Infrastruktur. Lager mit kontrollierter Atmosphäre, gut vernetzte Kühlketten sowie die Zusammenarbeit innerhalb von Clustern ermöglichen eine konstante Lieferung während der gesamten Saison. In einem Sektor, in dem jede Unterbrechung zu Verlusten führt, ist Kontinuität ein wesentliches Argument. Insgesamt ist die Republik Moldau für deutsche Einkäufer nicht nur wegen ihrer Produktion von Bedeutung, sondern auch dafür, wie das Land produziert: effizient, vorhersehbar und abgestimmt auf die Anforderungen eines Marktes, der keine Kompromisse akzeptiert. Moldauische Exporteure arbeiten nach international anerkannten Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards - wie GLOBAL G.A.P., SMETA, GRASP/IFS - und die moderne Logistikinfrastruktur ermöglicht die Lieferung von Produkten nach Deutschland in ca. 2-3 Tagen Straßentransport, wodurch die Kontinuität der Versorgung sowie die Qualität erhalten bleiben. Im September 2025 erreichten die Exporte der Republik Moldau 345,4 Millionen US-Dollar, ein Plus von 3,8 % gegenüber August 2025 und 23,1 % gegenüber September 2024, nach Angaben des Nationalen Statistikamtes. Im Zeitraum Januar bis September 2025 beliefen sich die Gesamtausfuhren von auf 2,626 Milliarden US-Dollar, 0,3 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anteil des Obst- und Gemüsesegments an den Gesamtexporten beträgt 10,4 %, wobei es nach Angaben der NBS weiterhin den dritten Platz in der Struktur der moldauischen Exporte einnimmt. Die Ausfuhren nach Deutschland beliefen sich auf 94 Millionen US-Dollar, was 3,6 % der gesamten moldauischen Ausfuhren entspricht. Dieses Ergebnis verdeutlicht sowohl das Potenzial des Sektors als auch die Notwendigkeit, seine Präsenz auf den Märkten der Europäischen Union zu konsolidieren. Gleichzeitig verzeichnete die Republik Moldau erhebliche Zuwächse bei den Exporten in mehrere Länder innerhalb und außerhalb der EU wie die Türkei (+57,4 %), die Tschechische Republik (+53,1 %), die Niederlande (+44,8 %), die Schweiz (+58,2 %), Italien (+33,2 %), Bulgarien (+39,6 %), was die Wettbewerbsfähigkeit der moldauischen Agrar- und Ernährungsprodukte auf Märkten mit strengen Standards belegt. Invest Moldova

