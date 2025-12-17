Sprachgesellschaften und Verlage blicken zurück - und kommen sowohl im Englischen als auch im Deutschen zu einem ähnlichen Ergebnis: Kein Thema hat den Wortschatz in diesem Jahr so sehr geprägt wie KI. Jedes Jahr küren verschiedene Sprachgesellschaften und Verlagshäuser Begriffe, die als besonders prägend für die vergangenen Monate gelten. Einige dieser Wörter sind eher humorvoll, andere spiegeln Frust oder gesellschaftliche Empörung wider. In jedem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
