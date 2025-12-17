Das Bundeskartellamt hat heute die Beteiligung der Topp Holding AG, Hamburg, an der Buchhandelskette Heinrich Hugendubel Beteiligungs GmbH & Co. KG, München, freigegeben. Die Topp Holding ist die Muttergesellschaft des Buchgroßhändlers Libri GmbH, Hamburg. Die Topp Holding erwirbt eine Minderheitsbeteiligung, die gemeinsam mit den bisherigen Gesellschaftern zu einer gemeinschaftlichen Kontrolle über Hugendubel führen wird.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Libri ist der mit Abstand führende Anbieter im sogenannten Barsortiment, also in dem Bereich des Buchgroßhandels, der Buchhandlungen eine flächendeckende Belieferung über Nacht ermöglicht. Vor diesem Hintergrund haben wir den Zusammenschluss intensiv geprüft. Im Ergebnis ist aber nicht davon auszugehen, dass die Beteiligung an Hugendubel zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Buchgroßhandel führen wird. Den Buchhandlungen stehen weiterhin alternative Anbieter zur Verfügung. Zudem geht von nachfragestarken Akteuren wie Amazon und Thalia spürbarer Wettbewerbsdruck aus".



Libri ist insbesondere als Buchgroßhändler im Bereich des sogenannten Barsortiments tätig und beliefert von seinem Standort in Bad Hersfeld aus bundesweit Buchhandlungen mit Büchern und sonstigen Medienprodukten.



Hugendubel ist ein inhabergeführtes Buchhandelsunternehmen. Es vertreibt Bücher, Medien und ergänzende Sortimente in rund 100 Filialen in Deutschland sowie über einen Onlineshop.





© 2025 Bundeskartellamt