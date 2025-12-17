London (www.anleihencheck.de) - Die Bundesregierung plant über die nächsten Jahre 500 Mrd. Euro an öffentlichen Geldern für die Finanzierung von Infrastrukturentwicklungen sowie zusätzliche Mittel für Verteidigung auszugeben, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management."Die zusätzlichen Ausgaben werden 2026 zu einem größeren Angebot an Bundesanleihen führen, die der Markt unserer Meinung nach gut absorbieren kann", sage Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager Investment Grade bei RBC BlueBay Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
