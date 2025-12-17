An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) wird bereits seit über zehn Jahren am induktiven Laden für E-Fahrzeuge geforscht. Das neue Projekt "Power Electronic Systems for Electrified Roads (PES4E|ROAD)" soll nun den Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis beschleunigen. Die FAU Erlangen-Nürnberg ist in der Branche bereits ein Begriff, wenn es um induktives Laden geht: Die Hochschule leitet bereits das Projekt E|MPOWER, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net