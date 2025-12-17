EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports
