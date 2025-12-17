Mainz (ots) -Ist die Ukraine Anfang des neuen Jahres zahlungsunfähig? Wäre der Krieg dann so oder so zu Ende, weil das Land kapitulieren müsste? Die westlichen Verbündeten versuchen in dieser Woche genau das zu verhindern. Eingefrorenes russisches Geld soll Kiew retten und die Chancen wahren für Friedensverhandlungen auf Augenhöhe. Aber in Europa gibt es Sorge vor Gegenreaktionen aus Moskau. Und dann ist da noch die Trump-Regierung, die ganz eigene Pläne mit den Milliarden hat. "Land verlieren, Partner behalten - welche Wahl hat die Ukraine noch?" ist am Donnerstag, 18. Dezember 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Die Verhandlungen mit dem Kreml wird am Wochenende wahrscheinlich Donald Trump wieder selbst in die Hand nehmen. Wie viel Druck wird er machen? Welche Zugeständnisse muss und kann die Ukraine machen? Und was kommt auf die Europäer zu - wenn der Krieg weitergeht oder wenn er endete?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, der Vorsitzende der "Atlantik-Brücke e. V.", Sigmar Gabriel, der ZDF-Moderator und Philosoph Richard David Precht, die Politikwissenschaftlerin Liana Fix sowie Kateryna Mishchenko, Verlegerin, Autorin und Herausgeberin von "Geteilter Horizont - Die Zukunft der Ukraine".Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de der telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6181503