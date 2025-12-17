Der Silberpreis kennt in diesen Tagen nur eine Richtung - und zwar die nach oben. Am Mittwoch steigt das Edelmetall um weitere gut +3,5%, was die Gewinne im Dezember auf fast +17% ausdehnt. Lohnt es sich für Anleger jetzt noch den Kursen hinterherzujagen oder ist es dafür schon zu spät? Die Edelmetall-Hausse geht weiter Silber bleibt eines der gefragtesten Assets am Markt. Während es im Tech-Sektor zuletzt deutliche Korrekturen gab, ist die Dynamik ...

