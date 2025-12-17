Ein Entwickler und bekennender Apple-Fan steckt in großen Schwierigkeiten. Nachdem er eine Gutscheinkarte auf seinem Apple-Account einlösen wollte, wurde selbiger gesperrt. Dadurch sind seine Apple-Geräte lahmgelegt und seine Arbeit in Gefahr. Wie der iPhone-Konzern auf den Vorfall reagiert. Paris Buttfield-Addison ist australischer Entwickler und hat schon diverse Bücher über das Coden in unterschiedlichsten Programmiersprachen geschrieben. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n