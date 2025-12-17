© Foto: Unsplash

Die Angst vor einer KI-Blase wächst - doch handelt es sich nur um eine normale Markt-Korrektur oder um das Platzen eines riesigen Hypes?Die dreijährige, dreißig Billionen US-Dollar (25,6 Billionen Euro) schwere Rallye des S&P 500 wurde maßgeblich von den größten Tech-Konzernen der Welt getragen. Dazu zählen Alphabet und Microsoft, ebenso Unternehmen, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, etwa die Chipproduzenten Nvidia und Broadcom. Auch für Energieversorger wie Constellation Energy ging es an der Börse aufwärts. Sollte die Rally dieser Werte ins Stocken kommen, dürften die Aktienindizes Gleiches tun. "Diese Aktien korrigieren nicht, weil die Wachstumsraten fallen", sagte Sameer …