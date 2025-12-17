Die Versicherungsgruppe die Bayerische wird Michael Scheriau zum 01.06.2026 in den Vorstand berufen. Zum 01.09.2026 übernimmt Scheriau dann auch das Finanzressort von Thomas Heigl, der den Ruhestand antritt. Die Versicherungsgruppe die Bayerische ordnet ihre Finanzressorts für die nächsten Jahre neu auf. In diesem Zusammenhang hat der Versicherer nun bekannt gegeben, dass Michael Scheriau zum 01.06.2026 in den Vorstand berufen wird. Nach einer dreimonatigen Übergangsphase wird er zum 01.09.2026 ...

