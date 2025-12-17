Hinter dem norwegischen Wasserstoff-Spezialisten liegt kein gutes Jahr. Anhaltend rote Zahlen und eine schwache Auftragslage setzten Nel zu. Indes haben die Skandinavier, die auf knapp 100 Jahre Erfahrung im Bereich der Elektrolyse zurückgreifen können, die Weichen für die Kommerzialisierung einer neuen Elektrolyseur-Generation gestellt.Nach einem siebenjährigen Entwicklungsprogramm sowie der anschließenden erfolgreichen Inbetriebnahme und Produktion von sauberem Wasserstoff mit dem Prototyp hat ...

