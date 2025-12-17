In den USA kooperieren PayPal und die Deutsche Bank seit Kurzem. In Europa setzt der Frankfurter DAX-Konzern nun dagegen auf einen Konkurrenten. Wero ist ab sofort auch für Kunden der Deutschen Bank sowie der Tochter Postbank verfügbar.Europa will beim digitalen Bezahlen unabhängiger von US-Anbietern werden. Ein zentraler Baustein dafür ist das PayPal-Konkurrenzsystem Wero. Nun schließt sich auch Deutschlands größtes Geldhaus der europäischen Zahlungsinitiative an.Kunden der Marken Deutsche Bank ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.