Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 17.12.2025 Target price: USD 7.80 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

Abstract:

Cardiol Therapeutics has presented the full Phase II ARCHER data for CardiolRx in acute myocarditis (AM) at the ESC Working Group on Myocardial & Pericardial Disease (Trieste). The study showed a statistically significant reduction in left-ventricular (LV) mass of 9.2g (~7%) vs placebo (p=0.0117) over 12 weeks. This is notable because increased LV mass reflects ongoing inflammation; a reduction is a marker of healing (reverse remodelling). Other MRI measures moved in the right direction, supporting the same biological story: ECV (extra cellular volume-space outside heart cells, linked to oedema/fibrosis); ICV (intra cellular volume- space inside cells, linked to cellular swelling); LAESV (Left atrial end systolic volume -atrial size/workload); and LVEDV (Left ventricular end diastolic volume-ventricular size). While not every secondary endpoint crossed p<0.05, the data package is coherent: as inflammation resolves inside and outside cells, total myocardial tissue shrinks (captured by LV mass). Safety was benign and in line with prior experience. Despite a near-miss on the co-primary ECV endpoint and a neutral GLS (global longitudinal strain), the pre-specified, statistically significant reduction in LV mass-with supportive remodelling signals-provides robust mechanistic validation of Cardiol's anti-inflammatory/anti-fibrotic pathway and strengthens the read-through to the phase III MAVERIC programme in recurrent pericarditis (RP) and to CRD-38 in heart failure. Reflecting updated assumptions in our SOTP valuation model-where the higher probability of success in AM is more than offset by post financing dilution-we lower our price target to USD 7.80 (old: USD 8.50). We reiterate our Buy rating (upside: 650%).



Zusammenfassung:

Cardiol Therapeutics hat die vollständigen Phase-II-Daten der ARCHER-Studie zu CardiolRx bei akuter Myokarditis (AM) vor der ESC-Arbeitsgruppe für Myokard- und Perikarderkrankungen (Triest) vorgestellt. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante Verringerung der linksventrikulären (LV) Masse um 9,2 g (~7%) gegenüber Placebo (p=0,0117) über einen Zeitraum von 12 Wochen. Dies ist bemerkenswert, da eine erhöhte LV-Masse eine anhaltende Entzündung widerspiegelt; eine Verringerung ist ein Marker für Heilung (umgekehrte Remodellierung). Andere MRT-Messungen entwickelten sich in die richtige Richtung und stützten dieselbe biologische Aussage: ECV (extrazelluläres Volumen - Raum außerhalb der Herzzellen, verbunden mit Ödemen/Fibrose); ICV (intrazelluläres Volumen - Raum innerhalb der Zellen, verbunden mit Zellschwellung); LAESV (linksatriales endsystolisches Volumen - Vorhofgröße/Arbeitsbelastung); und LVEDV (linksventrikuläres enddiastolisches Volumen - Ventrikelgröße). Obwohl nicht jeder sekundäre Endpunkt p<0,05 überschritten hat, ist das Datenpaket kohärent: Wenn die Entzündung innerhalb und außerhalb der Zellen abklingt, schrumpft das gesamte Myokardgewebe (erfasst durch die LV-Masse). Die Sicherheit war gut und entsprach den bisherigen Erfahrungen. Trotz einer knappen Verfehlung des koprimären ECV-Endpunkts und einer neutralen GLS (globale Längsdehnung) liefert die vorab festgelegte, statistisch signifikante Verringerung der LV-Masse - mit unterstützenden Remodellierungssignalen - eine robuste mechanistische Validierung des entzündungshemmenden/antifibrotischen Wirkmechanismus von Cardiol und stärkt den Übergang zum Phase-III-Programm MAVERIC bei rezidivierender Perikarditis (RP) und zu CRD-38 bei Herzinsuffizienz. Aufgrund der aktualisierten Annahmen in unserem SOTP-Bewertungsmodell - wonach die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei AM durch die Verwässerung nach der Finanzierung mehr als ausgeglichen wird - senken wir unser Kursziel auf USD 7,80 (zuvor: USD 8,50). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 650%).



