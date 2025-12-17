Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH
First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 8.50 to USD 7.80.
Cardiol Therapeutics has presented the full Phase II ARCHER data for CardiolRx in acute myocarditis (AM) at the ESC Working Group on Myocardial & Pericardial Disease (Trieste). The study showed a statistically significant reduction in left-ventricular (LV) mass of 9.2g (~7%) vs placebo (p=0.0117) over 12 weeks. This is notable because increased LV mass reflects ongoing inflammation; a reduction is a marker of healing (reverse remodelling). Other MRI measures moved in the right direction, supporting the same biological story: ECV (extra cellular volume-space outside heart cells, linked to oedema/fibrosis); ICV (intra cellular volume- space inside cells, linked to cellular swelling); LAESV (Left atrial end systolic volume -atrial size/workload); and LVEDV (Left ventricular end diastolic volume-ventricular size). While not every secondary endpoint crossed p<0.05, the data package is coherent: as inflammation resolves inside and outside cells, total myocardial tissue shrinks (captured by LV mass). Safety was benign and in line with prior experience. Despite a near-miss on the co-primary ECV endpoint and a neutral GLS (global longitudinal strain), the pre-specified, statistically significant reduction in LV mass-with supportive remodelling signals-provides robust mechanistic validation of Cardiol's anti-inflammatory/anti-fibrotic pathway and strengthens the read-through to the phase III MAVERIC programme in recurrent pericarditis (RP) and to CRD-38 in heart failure. Reflecting updated assumptions in our SOTP valuation model-where the higher probability of success in AM is more than offset by post financing dilution-we lower our price target to USD 7.80 (old: USD 8.50). We reiterate our Buy rating (upside: 650%).
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 8,50 auf USD 7,80.
Cardiol Therapeutics hat die vollständigen Phase-II-Daten der ARCHER-Studie zu CardiolRx bei akuter Myokarditis (AM) vor der ESC-Arbeitsgruppe für Myokard- und Perikarderkrankungen (Triest) vorgestellt. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante Verringerung der linksventrikulären (LV) Masse um 9,2 g (~7%) gegenüber Placebo (p=0,0117) über einen Zeitraum von 12 Wochen. Dies ist bemerkenswert, da eine erhöhte LV-Masse eine anhaltende Entzündung widerspiegelt; eine Verringerung ist ein Marker für Heilung (umgekehrte Remodellierung). Andere MRT-Messungen entwickelten sich in die richtige Richtung und stützten dieselbe biologische Aussage: ECV (extrazelluläres Volumen - Raum außerhalb der Herzzellen, verbunden mit Ödemen/Fibrose); ICV (intrazelluläres Volumen - Raum innerhalb der Zellen, verbunden mit Zellschwellung); LAESV (linksatriales endsystolisches Volumen - Vorhofgröße/Arbeitsbelastung); und LVEDV (linksventrikuläres enddiastolisches Volumen - Ventrikelgröße). Obwohl nicht jeder sekundäre Endpunkt p<0,05 überschritten hat, ist das Datenpaket kohärent: Wenn die Entzündung innerhalb und außerhalb der Zellen abklingt, schrumpft das gesamte Myokardgewebe (erfasst durch die LV-Masse). Die Sicherheit war gut und entsprach den bisherigen Erfahrungen. Trotz einer knappen Verfehlung des koprimären ECV-Endpunkts und einer neutralen GLS (globale Längsdehnung) liefert die vorab festgelegte, statistisch signifikante Verringerung der LV-Masse - mit unterstützenden Remodellierungssignalen - eine robuste mechanistische Validierung des entzündungshemmenden/antifibrotischen Wirkmechanismus von Cardiol und stärkt den Übergang zum Phase-III-Programm MAVERIC bei rezidivierender Perikarditis (RP) und zu CRD-38 bei Herzinsuffizienz. Aufgrund der aktualisierten Annahmen in unserem SOTP-Bewertungsmodell - wonach die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei AM durch die Verwässerung nach der Finanzierung mehr als ausgeglichen wird - senken wir unser Kursziel auf USD 7,80 (zuvor: USD 8,50). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 650%).
