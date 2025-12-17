Der türkische Hersteller Karsan ist als Sieger aus der Ausschreibung der italienischen Hafenstadt Bari über 42 Elektrobusse hervorgegangen. Die Auslieferung der 18-Meter-Gelenkbusse des Typs e-ATA 18 soll im Juni 2026 erfolgen. Die europaweite Ausschreibung erfolgte erst im Mai dieses Jahres. Geplant ist der Einsatz der Fahrzeuge auf den künftigen vier Schnellbuslinien in Bari, die für hohe Taktfrequenzen und schnelles Vorankommen ausgelegt sind. ...

