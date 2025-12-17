Hyundai hat sich von Deutschland-Chef Ulrich Mechau getrennt. Sein Nachfolger steht bereits fest: Audi-Manager Andreas Zürnstein wird ab dem 1. Januar 2026 President & CEO von Hyundai Motor Deutschland und Genesis Motor Deutschland. Zürnstein wird in seiner neuen Funktion das Deutschland-Geschäft von Hyundai Motor leiten, "wobei der Schwerpunkt auf der Förderung eines nachhaltigen Wachstums und der weiteren Stärkung der Marktposition liegt", wie ...

