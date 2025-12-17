DEUTZ schärft sein Profil im Energiegeschäft: Mit der Unterzeichnung eines Kaufvertrags über sämtliche Geschäftsanteile an der Frerk Aggregatebau GmbH holt sich der Motoren- und Antriebsspezialist einen ausgewiesenen Experten für Notstrom- und Energieanlagen ins Haus. Frerk sitzt im niedersächsischen Schweringen und ist als Systemintegrator für Notstromanlagen und dezentrale Energieversorgung etabliert. Die Kundschaft liest sich wie das "Who is who" der kritischen Infrastruktur: Rechenzentren, Betreiber sensibler Einrichtungen und Unternehmen, die auf hochverfügbare, kundenspezifische Notstromlösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin