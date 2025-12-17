Leipzig (ots) -Mit "Bands for Friends" spielt MDR Jump Lieblingshits nicht nur im Radio, sondern auch live vor Ort bei den Menschen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Im Rampenlicht stehen dabei kleine Orte und spezielle Locations wie eine Kirche, ein Kloster oder - ganz aktuell - ein ehemaliges Erlebnisbad. In Letzterem hatte Clueso am 13. Dezember 2025 seinen Auftritt für die Konzertreihe - nun zu sehen als Konzertdokumentation am 18. Dezember, 22.25 Uhr, im MDR-Fernsehen und anschließend ein Jahr lang in der ARD Mediathek.Das MDR Jump-"Bands for Friends"-Konzert mit Clueso war für die Hörerinnen und Hörer eine außergewöhnliche Überraschung, denn der Erfurter befindet sich in der finalen Phase seines neuen Albums und hat einen entsprechend eng getakteten Terminkalender. Dennoch wollte er der MDR Jump-Hörerschaft ein besonderes Weihnachtsgeschenk an einem besonderen Ort machen. Und das ist ihm rundum gelungen - im ehemaligen Erlebnisbad von Seiffen. Einem Ort, der lange brach lag und gleichzeitig alles verkörpert, wofür "Bands for Friends" steht: Authentizität, Überraschung und Atmosphäre. Die perfekte Bühne für einen besonderen Musikmoment.Für das Team von MDR Jump war der Abend nicht allein von Musik geprägt, sondern ebenso von Begegnungen, die dem Projekt über den Auftritt hinaus eine besondere Bedeutung verliehen. So bekam eine junge Musikerin aus der Region die Chance, gemeinsam mit Clueso auf der Bühne zu stehen und mit ihm ein Duett zu singen. Die lokale Eishockeymannschaft erlebte ihren Song "Zusammen", der bereits ihre Kabinenhymne ist, in einem neuen musikalischen Kontext und trug so zu diesem besonderen Moment bei. Und auch ein Seiffener Nussknacker war Teil des Abends und stand stellvertretend für musikalisches Fernweh, regionale Identität und die Verbindung von Tradition und Popkultur. Der Film stellt entsprechend nicht nur das Event in den Mittelpunkt, sondern auch die Menschen, den Ort und die Gemeinschaft.Und damit auch wirklich alle Hörerinnern und Hörer den Abend genießen konnten, gab es neben speziellen Ansprechpersonen für Menschen mit Behinderung auch Gebärdensprachendolmetschende, die das Konzert simultan für gehörlose Menschen übersetzten.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6181606