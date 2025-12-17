Forschende haben eine schwerwiegende Schwachstelle in den beliebten Messengern Whatsapp und Signal aufgedeckt. Durch die Analyse von Empfangsbestätigungen lassen sich Nutzeraktivitäten tracken - ohne dass Betroffene dies bemerken. Eine kürzlich entdeckte Sicherheitslücke in zwei populären Kommunikations-Apps ermöglicht es, Nutzer:innen unbemerkt zu überwachen. Durch die Messung, wie schnell Nachrichtenbestätigungen ankommen, können Angreifer erkennen, ...

