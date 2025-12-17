LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0006047004

