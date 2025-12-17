Der auf betriebliche Vorsorge spezialisierte Anbieter Xempus stellt seine Führungsspitze neu auf. Malte Dummel, bislang Co-CEO der Xempus AG und Teil der Geschäftsführung der Xempus Deutschland GmbH, wird CEO beider Unternehmen. Xempus-Gründer Martin Bockelmann wechselt in den Aufsichtsrat. Personelle Veränderungen bei Xempus, der Software-as-a-Service-Plattform für den Vertrieb und die Verwaltung der betrieblichen Vorsorge: Malte Dummel, bislang Co-CEO der Xempus AG und Mitglied der Geschäftsführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
