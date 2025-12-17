André Fischer arbeitet anders als viele Börsenautoren. Statt mit großen Thesen zu beginnen und dazu die passenden Argumente zu suchen, geht er den umgekehrten Weg: Zunächst analysiert er Projekte und Prozesse und prüft dann, ob der Markt deren Konsequenzen schon erkannt hat. Denn gute Investmentideen entstehen selten aus Lautstärke. Sie entstehen aus präziser Beobachtung, Erfahrung und einem ausgeprägten Gespür für das richtige Timing. Und genau dafür steht André Fischer seit Jahren. In seinem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...