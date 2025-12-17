WeLion, ein chinesischer Entwickler für Festkörperbatterien, sieht sich auf gutem Weg, langfristig eine Energiedichte von 1.000 Wh/kg zu erreichen. Im Labor konnte das Unternehmen nun bereits einen Wert von 824 Wh/kg erreichen. Marktreif ist dieser Festkörperakku aber freilich noch nicht. Wie eine Reihe anderer Unternehmen auch - z.B. der Mercedes-Partner Factorial oder der VW-Partner Quantumscape - forscht auch WeLion schon lange an Festkörperbatterien. ...

