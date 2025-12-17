Die Stadtwerke Stuttgart (SWS) senken zum 1. Januar 2026 sämtliche Tarife für das AC- und DC-Laden. Dabei geht es nicht nur um eine geringfügige Anpassung aufgrund der sinkenden Netzentgelte. Durchschnittlich wird DC-Laden an den SWS-Ladepunkten somit um bis zu 20 Prozent günstiger. Beim Ad-hoc-Laden sowie beim Laden mit SWS-Ladekarte oder SWS-Lade-App an AC-Ladepunkten der Stadtwerke Stuttgart sinken die Preise von 55 Cent auf 49 Cent pro Kilowattstunde ...

