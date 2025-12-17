Die vierte Innovation Driven Water Sustainability Conference (IDWS) 2025 wurde am Mittwoch in Dschidda erfolgreich abgeschlossen und bestätigte ihren Status als eine der weltweit einflussreichsten Plattformen für die Gestaltung der Zukunft von Wasserinnovation, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Die diesjährige Ausgabe, an der hochrangige politische Entscheidungsträger aus aller Welt und internationale Branchenführer teilnahmen, hat den wichtigen Dialog über den Schutz der wichtigsten Ressource unseres Planeten vorangetrieben, wobei Saudi-Arabien eine führende Rolle einnahm.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251216096345/de/

Investors, innovators, and global institutions gather in Saudi to outline how capital, collaboration, and governance can accelerate long term water sustainability (Photo: AETOSWire)

Zu den bedeutendsten Veranstaltungen zählten eine Reihe von Treffen, die von der SWA initiiert wurden und sich auf gemeinsame Herausforderungen, den Austausch von Wissen und die Erforschung von Möglichkeiten innerhalb des globalen Wasserökosystems konzentrierten. An den Diskussionen nahmen ausgewählte Branchenführer und Vertreter der Bundesregierung teil, darunter Vertreter der Wasserbehörde von Singapur und der Weltbank. Dabei wurde die zunehmende internationale Bedeutung der IDWS hervorgehoben.

Michael Toh, Managing Director der Singapore Water Association, die diese Woche eine Absichtserklärung mit der Saudi Water Authority unterzeichnet hat, skizzierte einen Weg für eine strategische Partnerschaft zur internationalen Zusammenarbeit. Unterdessen betonte Jaehyang So, Chair des TEC (Technischer Ausschuss) der Global Water Partnership, die globale Bedeutung der IDWS 2025 und stellte das Wasserinvestitionsprogramm der Afrikanischen Union vor, wobei er die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in den Wassersektor hervorhob.

Im Rahmen der Abschlusspräsentation wurden auch die Gewinner des innovativen Miyahthon gekürt, einem Wasser-"Hackathon", der nachhaltige Lösungen würdigt. Die Preisträger waren: Separation Membrane Innovation (SMI); Raaq; Smart Corr; Aqua Volt; VibraFlow; Mizan For Technology Solutions; AquaTwin; NuPlasTec; Hessan; Smart Green Solutions; HydroMine; Earth Pulse und The Door of Innovation.

Seine Exzellenz Eng. Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkarim, Präsident der Saudi Water Authority, erklärte: "Saudi-Arabien ist fest entschlossen, wirkungsvolle Veränderungen für eine bessere Zukunft voranzutreiben, und die IDWS 2025 hat die ganze Kraft des Engagements des Königreichs für die Nachhaltigkeit im Wasserbereich unter Beweis gestellt. Ausgehend von einer Eröffnung, die eine klare Vision vorgab, haben drei Tage des Wissensaustauschs, wertvoller Erkenntnisse, zum Nachdenken anregender Dialoge und richtungsweisender Diskussionen den Ton angegeben. Die Energie, die vom Global Prize for Innovation in Water (GPIW) und dem Miyahthon ausgeht, spiegelt die Ambitionen des Königreichs wider."

Während der dreitägigen Konferenz wurden insgesamt 27 Vereinbarungen unterzeichnet, die sich auf fünf Kernbereiche erstreckten: die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, den Aufbau von Kapazitäten, die Förderung von Innovation und Unternehmertum, die Steigerung der Serviceeffizienz und die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251216096345/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Yazeed Al-Nuwaysir

Public Relations Saudi Water Authority

yyalnuwaysir@swa.gov.sa