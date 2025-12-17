Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 17 décembre/December 2025) - Effective immediately, First Growth Funds Limited will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
_________________________________
En vigueur immédiatement, First Growth Funds Limited sera rétabli pour le commerce.
La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.
|Effective Date/ Date d'entrée en vigueur :
|Le 17 DEC 2025
|Symbol/Symbole :
|FGFL
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or Email Listings@thecse.com.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)