Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 17 décembre/December 2025) - Effective immediately, First Growth Funds Limited will be reinstated for trading.

The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.

_________________________________

En vigueur immédiatement, First Growth Funds Limited sera rétabli pour le commerce.

La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 17 DEC 2025 Symbol/Symbole : FGFL

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)