Angeblich will DM bereits ab dieser Woche rezeptfreie Medikamente online anbieten und aus Tschechien versenden. Grundlage ist ein Handelsblatt-Interview mit DM-Chef Christoph Werner, der betonte, dass DM keine Rezepte einlösen werde. Der geplante Einstieg ist seit Monaten ein Belastungsfaktor für Redcare. Vor einem Jahr hatte die Aktie wegen der Fantasie rund um das E-Rezept noch über 170 € notiert, inzwischen bewegt sie sich nahe 60 € und hat sich damit fast gedrittelt. Redcare bleibt beim Versand rezeptpflichtiger Arzneien im Vorteil, doch der Einstieg von DM erhöht den Preisdruck im Wachstumsmarkt spürbar. Mit dem operativen Marktstart von DM würde aus einer Drohung ein realer Wettbewerber werden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 51-52.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Mehr Marktbreite im nächsten Jahr?- Wie geht es nach den starken Kursanstiegen bei Rohstoffen weiter?- Die Favoriten der Redaktion für 2025 erreichten im Schnitt 42 % - die neuen Favoriten in dieser Ausgabe- Profiteure des Wiederaufbaus der Ukraine unter der Lupe