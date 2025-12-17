Führungskräfte stehen unter zunehmendem Druck, eine KI-gesteuerte Transformation voranzutreiben und gleichzeitig steigende Kosten, zunehmende Risiken und den Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften zu bewältigen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und agentenbasierte KI-ERP-Innovationslösungen sowie der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse seiner neuen globalen Umfrage "C-suite Imperatives: Accelerating Innovation in a Shifting Landscape" bekannt. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Censuswide durchgeführt und befragte fast 4.300 CFOs, CIOs, CEOs und CISOs weltweit. Dabei wurden die Faktoren untersucht, die die Technologieentscheidungen auf Führungsebene beeinflussen, sowie die Prioritäten, die ihre Investitionsstrategien prägen.

Die Analyse zeigt, dass Führungskräfte ihre Strategien in Bezug auf KI, Automatisierung und Resilienz neu ausrichten, während die Vorstände auf schnellere Innovationen und klarere Geschäftsergebnisse drängen. Während viele Unternehmen weiterhin mit schrumpfenden Budgets und erhöhten Cybersicherheitsbedenken zu kämpfen haben, weisen Führungskräfte auch auf eine sich vergrößernde Talentlücke und zunehmende Frustration über von Anbietern vorgegebene ERP-Roadmaps hin, die Transformationsbemühungen verlangsamen können. Tatsächlich geben 97 der Führungskräfte an, dass ihre aktuellen ERP-Systeme zwar größtenteils ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, aber 23 der Arbeitszeit für die Wartung bestehender Systeme aufgewendet werden.

Wichtigste Erkenntnis Nr. 1: Führungskräfte richten ihre langfristige Strategie auf KI und Automatisierung aus

44 der Führungskräfte nennen KI und Automatisierung als die wichtigsten Fähigkeiten, die sie zur Unterstützung kurz- und langfristiger IT-Initiativen benötigen.

Automatisierung und KI stellen für Führungskräfte die wichtigste Priorität für die nächsten fünf Jahre dar. 46 der CIOs und 43 der CEOs nennen diese Fähigkeiten als ihre oberste Priorität. Während Cybersicherheit, Compliance und Kostenoptimierung nach wie vor die kurzfristigen Initiativen dominieren, berichten Führungskräfte von einem wachsenden Fokus auf den Aufbau einer zuverlässigen Grundlage für intelligente Abläufe, unterstützt durch eine verstärkte Business-Continuity-Planung und eine erweiterte Kompetenzentwicklung. Mehr als ein Drittel (35 %) der Befragten gibt an, dass sie in diesem Zeitraum ihre Unternehmen in datengesteuerte Unternehmen umwandeln wollen. Führungskräfte können davon profitieren, weniger für kostspielige Upgrades von nach wie vor hochwertigen ERP-Systemen auszugeben und mehr in sinnvolle Innovationen wie Automatisierung und KI zu investieren.

Wichtigste Erkenntnis Nr. 2: Die ROI-Erwartungen steigen, da Führungskräfte messbare Ergebnisse verlangen

Führungskräfte arbeiten bei IT-Initiativen am häufigsten mit CIOs (31 %) und CEOs (27 %) zusammen, was die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbindung des CFO unterstreicht, da die ROI-Erwartungen steigen.

Führungskräfte prüfen die Ergebnisse von Investitionen immer genauer, wobei CIOs, CEOs und CFOs die Realisierung von Vorteilen als ihr primäres Maß für den ROI identifizieren. Führungskräfte erwarten eine Amortisation von etwa 27 innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre, die innerhalb von drei bis fünf Jahren auf 37 steigt, und fast die Hälfte (48 %) des gesamten erwarteten ROI nach sechs Jahren. CISOs äußern ähnliche Erwartungen, legen jedoch etwas mehr Wert auf den direkten finanziellen Nutzen. Diese Ergebnisse spiegeln den zunehmenden Druck wider, Technologieinitiativen zu priorisieren, die eine nachhaltige Wirkung erzielen und gleichzeitig die Kostenvorhersagbarkeit gewährleisten. Obwohl ihre Vision für die Zukunft von ERP variiert, sehen fast 70 der Führungskräfte traditionelles ERP nicht in diesem Mix 33 glauben, dass agentes ERP, das autonom ist und KI-gesteuerte Entscheidungen trifft, die Zukunft ist.

"Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen und operativen Drucks verfolgen Führungskräfte einen weitaus disziplinierteren Ansatz bei Technologieinvestitionen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Unternehmen messbare Ergebnisse, schnellere Amortisationszyklen und weitaus mehr Flexibilität bei der Verteilung ihrer Budgets wünschen", sagte Michael Perica, CFO von Rimini Street. "Eine geschäftsorientierte Roadmap für Unternehmenssoftware und nicht eine, die von Anbietern diktiert wird gibt Führungskräften die Kontrolle darüber, wo und wann sie investieren. Dadurch können sie Ressourcen von kostspieligen Aktivitäten mit geringer Kapitalrendite auf Initiativen wie agentenbasierte KI umlenken, die die Effizienz verbessern, die Widerstandsfähigkeit stärken und langfristiges Wachstum und Innovation unterstützen."

Wichtigste Erkenntnis Nr. 3: Fachkräftemangel und System-Support-Anforderungen bremsen Innovationen

36 der Führungskräfte geben an, dass Qualifikationslücken ihre Fähigkeit einschränken, Wachstumschancen zu nutzen, und 23 sagen, dass Projektverzögerungen aufgrund von Fachkräftemangel zu einem Problem werden.

Fast alle Führungskräfte (98 %) geben an, dass der Mangel an IT-Fachkräften ihre Fähigkeit beeinträchtigt, ihre Technologievision zu verwirklichen, und 68 sagen, dass die Auswirkungen erheblich sind. Obwohl 97 angeben, dass ihre aktuellen ERP-Systeme die Geschäftsanforderungen weitgehend erfüllen, zwingt der begrenzte Support durch die Anbieter die internen Teams dazu, mehr Zeit für die Wartung aufzuwenden, was strategische Initiativen verzögert. Infolgedessen lagern 99 der Befragten wichtige IT-Dienstleistungen aus, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit, Infrastruktur und Anwendungssupport, um die internen Kapazitäten zu ergänzen und das Betriebsrisiko zu verringern. Die Optimierung ist eine weitere Möglichkeit für Unternehmen, einen größeren Nutzen aus ihren Investitionen in Unternehmenssoftware zu ziehen und Hindernisse zu beseitigen, die Projekte verzögern und Innovationen verlangsamen.

Wichtigste Erkenntnis Nr. 4: Führungskräfte legen angesichts steigender Risiken und Einschränkungen durch Anbieter Wert auf Resilienz

69 der Führungskräfte rechnen mit erheblichen Veränderungen für ihre ERP-Investitionen.

Alle Befragten (100 %) gaben an, dass die Reduzierung von Geschäftsrisiken in diesem Jahr oberste Priorität hat, was die anhaltende Besorgnis über Cybersicherheitsbedrohungen, Störungen der Lieferkette und wirtschaftliche Schwankungen unterstreicht. Um die Agilität und Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens zu erhöhen, investieren Führungskräfte in die Planung der Geschäftskontinuität (45 %), die Sicherung alternativer Lieferanten (45 %) und die Aufstockung ihrer Belegschaft (44 %). Die Bindung an einen bestimmten Anbieter ist für 35 der Führungskräfte nach wie vor ein Grund zur Frustration. Sie nennen erzwungene Upgrades, eingeschränkte Flexibilität und hohe Kosten als Hindernisse für die Erreichung langfristiger Technologieziele.

"Das traditionelle ERP-Modell wird neu gedacht, da neue Technologien wie agentenbasierte KI die Erwartungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und Intelligenz neu definieren", sagte Joe Locandro, Global CIO von Rimini Street. "Führungskräfte wollen die Freiheit, nach ihren eigenen Vorstellungen zu modernisieren und innovativ zu sein, und sich von den vom Anbieter vorgegebenen Upgrade-Zyklen zu befreien, die das Budget belasten, ohne einen entsprechenden Mehrwert zu liefern. Durch die Stabilisierung und Maximierung der bereits vorhandenen ERP-Grundlage können Unternehmen Zeit und Ressourcen für strategische KI-gesteuerte Initiativen einsetzen, die zu aussagekräftigeren Ergebnissen führen."

Der vollständige Bericht steht zum Download bereit: C-suite Imperatives: Accelerating Innovation in a Shifting Landscape.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

