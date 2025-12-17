Nach der Rettung durch ein Investorenkonsortium und dem Abschluss wesentlicher Restrukturierungsmaßnahmen richtet sich der deutsche Batteriehersteller CustomCells neu aus. Im Fokus stehen künftig nicht mehr elektrische Fahr- und Flugzeuge, sondern Lösungen für die Verteidigung und den Motorsport. Die neuen Geschäftsführer Benno Leuthner (CEO) und Jan Diekmann (CTO) haben nun offiziell ihre Posten angetreten, wie CustomCells mitteilt. Nachdem die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
