DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: Finchain Capital Partners AG plant Beschlussfassung über Umfirmierung und Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Finchain Capital Partners AG: Finchain Capital Partners AG plant Beschlussfassung über Umfirmierung und Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss

Düsseldorf (pta000/17.12.2025/16:20 UTC+1)

Vorstand und Aufsichtsrat der Finchain Capital Partners AG (zukünftig Mologen Lifescience AG) haben heute beschlossen, zu einer Hauptversammlung auf den 05.02.2026 einzuladen und den Aktionären u.a. eine Umfirmierung in MOLOGEN Lifescience AG vorzuschlagen sowie eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 1.378.750,00 um bis zu EUR 275.750,00 durch Ausgabe von bis zu 275.750 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR auf bis zu EUR 1.654.500,00.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Bezugsrechtsausschluss. Der Bezugspreis ist auf 3,00 EUR je Aktie festgelegt. Das Zeichnungsangebot erfolgt ohne Prospekt, und ohne WIB an ausgewählte Investoren.

Die neue MOLOGEN Lifescience AG nutzt ihre proprietäre ANV-Technologie (Activated Nano Vesicles), um die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit von

Wirkstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und Wundsalben für Mensch und Tier signifikant zu steigern. Durch diese Plattformtechnologie erschließt das Unternehmen mehrfach skalierbare Produktlinien und kooperationsfähige Anwendungen in wachstumsstarken Gesundheits- und Wellnessmärkten.

