© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Morgen kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Warum sich die Märkte diesmal anders verhalten könnten als in den vergangenen Monaten.Der mit Spannung erwartete US-Inflationsbericht (CPI) für November sorgt an den Märkten kaum noch für Bewegung. Optionshändler rechnen laut Daten von Barclays lediglich mit einer Schwankung des S&P 500 von rund 0,7 Prozent in beide Richtungen - deutlich weniger als die durchschnittliche Bewegung von rund einem Prozent, die frühere Verbraucherpreisberichte ausgelöst hatten. Nach fast drei Jahren, in denen der CPI als wichtigster Markttreiber galt, stufen viele Profis die Veröffentlichung inzwischen als "Nothingburger" (ein Ereignis ohne nennenswerte …