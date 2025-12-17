Vaduz (ots) -
Die Schalter und Büros der Landesverwaltung und des Regierungsgebäudes bleiben am Mittwoch, 24. Dezember, Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember 2025 ganztags geschlossen. Gleiches gilt für Mittwoch, 31. Dezember 2025, Donnerstag, 1. Januar, Freitag, 2. Januar, und Dienstag, 6. Januar 2026. Das Landesarchiv bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis und mit Dienstag, 6. Januar 2026, durchgehend geschlossen.
Im neuen Jahr gelten ab Dienstag, 7. Januar 2025, die normalen Schalter- und Büroöffnungszeiten.
Pressekontakt:
Information und Kommunikation der Regierung
T +423 236 76 69
kommunikation@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937303
