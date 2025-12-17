Vaduz (ots) -Die Schalter und Büros der Landesverwaltung und des Regierungsgebäudes bleiben am Mittwoch, 24. Dezember, Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember 2025 ganztags geschlossen. Gleiches gilt für Mittwoch, 31. Dezember 2025, Donnerstag, 1. Januar, Freitag, 2. Januar, und Dienstag, 6. Januar 2026. Das Landesarchiv bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis und mit Dienstag, 6. Januar 2026, durchgehend geschlossen.Im neuen Jahr gelten ab Dienstag, 7. Januar 2025, die normalen Schalter- und Büroöffnungszeiten.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungT +423 236 76 69kommunikation@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937303

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.