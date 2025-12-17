Die DroneShield-Aktie hat trotz deutlicher Verluste am Mittwoch in dieser Woche einen sehr guten Lauf. Doch wie geht es jetzt mit den Papieren weiter? Winkt hier noch mehr Potenzial? Starke Bewegung Aufgrund eines Großauftrages und einer allgemeinen Erholung der Papiere in den vergangenen Tagen ist die Aktie von DroneShield an der Börse ordentlich gestiegen. Zwar zeigt sich am Mittwoch eine Korrektur, doch diese ist nicht bedenklich. Wichtig ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...