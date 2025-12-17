Mainz (ots) -Freitag, 26.12.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:22.25 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers(Stand by Me)Gordie Lachance Wil WheatonChris Chambers River PhoenixTeddy Duchamp Corey FeldmanVern Tessio Jerry O'ConnellJohn Merrill Kiefer SutherlandDenny Lachance John CusackRegie: Rob ReinerUSA 1986Im Streaming: 26. Dezember 2025, 22.25 Uhr bis 2. Januar 202623.45 Tage des Donners(Days of Thunder)1.25 Irgendwann in Mexico(Once Upon a Time in Mexico)El Mariachi Antonio BanderasCarolina Salma HayekSands Johnny DeppBilly Chambers Mickey RourkeAjedrez Eva MendesArmando Barillo William DafoeRegie: Robert RodriguezMexiko/USA 2003Im Streaming: 27. Dezember 2025, 01.25 Uhr bis 3. Januar 20263.00 Priest4.15 Shutter - Sie sehen dich5.40 Terra XploreGen Z unter Druck - Das Sozialexperiment(ZDF 30.11.2025)Deutschland 2025(Der Spielfilm "Eine Frage der Ehre" sowie die Sendung "Nordamerikas versteckte Paradise" entfallen.)Woche 01/26Samstag, 27.12.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:0.05 Christine1.50 Final Fantasy: Die Mächte in dir(Final Fantasy: The Spirits Within)3.25 Final Fantasy VII: Advent Children(Fainaru Fantaji Sebun Adobento Chirudoren)4.55 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers-6.15Gordie Lachance Wil WheatonChris Chambers River PhoenixTeddy Duchamp Corey FeldmanVern Tessio Jerry O'ConnellJohn Merrill Kiefer SutherlandDenny Lachance John CusackRegie: Rob ReinerUSA 1986(Der Spielfilm "Eine Frage der Ehre" entfällt.)Sonntag, 28.12.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Terra XDeutschland von oben - Ein WintermärchenFilm von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus(vom 24.12.2018)Deutschland 2016(Die Sendung "Der Klugscheißer: Künstliche Intelligenz" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6181735