Freitag, 26.12.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
22.25 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
(Stand by Me)
Gordie Lachance Wil Wheaton
Chris Chambers River Phoenix
Teddy Duchamp Corey Feldman
Vern Tessio Jerry O'Connell
John Merrill Kiefer Sutherland
Denny Lachance John Cusack
Regie: Rob Reiner
USA 1986
Im Streaming: 26. Dezember 2025, 22.25 Uhr bis 2. Januar 2026
23.45 Tage des Donners
(Days of Thunder)
1.25 Irgendwann in Mexico
(Once Upon a Time in Mexico)
El Mariachi Antonio Banderas
Carolina Salma Hayek
Sands Johnny Depp
Billy Chambers Mickey Rourke
Ajedrez Eva Mendes
Armando Barillo William Dafoe
Regie: Robert Rodriguez
Mexiko/USA 2003
Im Streaming: 27. Dezember 2025, 01.25 Uhr bis 3. Januar 2026
3.00 Priest
4.15 Shutter - Sie sehen dich
5.40 Terra Xplore
Gen Z unter Druck - Das Sozialexperiment
(ZDF 30.11.2025)
Deutschland 2025
(Der Spielfilm "Eine Frage der Ehre" sowie die Sendung "Nordamerikas versteckte Paradise" entfallen.)
Woche 01/26
Samstag, 27.12.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
0.05 Christine
1.50 Final Fantasy: Die Mächte in dir
(Final Fantasy: The Spirits Within)
3.25 Final Fantasy VII: Advent Children
(Fainaru Fantaji Sebun Adobento Chirudoren)
4.55 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
-6.15
Gordie Lachance Wil Wheaton
Chris Chambers River Phoenix
Teddy Duchamp Corey Feldman
Vern Tessio Jerry O'Connell
John Merrill Kiefer Sutherland
Denny Lachance John Cusack
Regie: Rob Reiner
USA 1986
(Der Spielfilm "Eine Frage der Ehre" entfällt.)
Sonntag, 28.12.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X
Deutschland von oben - Ein Wintermärchen
Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus
(vom 24.12.2018)
Deutschland 2016
(Die Sendung "Der Klugscheißer: Künstliche Intelligenz" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)
