Penguin AI und FTI Consulting bündeln ihre Kräfte. Der Deal zielt auf schnellere Abrechnung, weniger Bürokratie und spürbar bessere Liquidität für Kliniken.Penguin AI und FTI Consulting gehen eine strategische Zusammenarbeit ein. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Abrechnungsprozessen im Gesundheitswesen deutlich zu steigern. Die Kooperation soll Krankenhäuser und Arztgruppen entlasten und zugleich den Mittelzufluss beschleunigen. Technologie trifft Beratung FTI Consulting integriert die KI-Plattform von Penguin AI in seine Transformationsprojekte rund um das Revenue Cycle Management. Die Lösung setzt auf spezialisierte Sprachmodelle, digitale Arbeitskräfte und autonome Agenten. Sie …

