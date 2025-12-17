Ab 01.01.2026 übernimmt Sabine Hartung die neu geschaffene Rolle der Broker Relationship Managerin am Standort Hamburg von QBE. Das Unternehmen will dabei seine Nähe zum deutschen Maklermarkt intensivieren. QBE Deutschland hat Sabine Hartung zur Broker Relationship Managerin ernannt. Mit der Neueinstellung will QBE sein Market-Management-Team stärken und die enge Zusammenarbeit mit führenden Maklern in Deutschland ausbauen. Ziel ist, externe Partnerbeziehungen strategisch zu entwickeln, das spartenübergreifende ...

