Am Mittwoch hat das Bundeskabinett zur Reform der privaten Altersvorsorge getagt - mit Erfolg. Der Anfang Dezember vorgelegte Referentenentwurf des Finanzministeriums wurde beschlossen. Ab dem 01.01.2027 soll es ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot geben. Wenn man die Vorgeschichte betrachtet, muss man schon fast sagen: Es hat lange gedauert. Und ganz fix ist es ja immer noch nicht - der Bundestag und der Bundesrat müssen dem Ganzen noch zustimmen. Aber durchs Kabinett ist sie schon einmal: ...

