Milliardenfantasie bei XRP: Warum Analysten jetzt massive Zuflüsse erwarten

Der Kryptomarkt bleibt kurz vor dem Jahresende unter Druck. Bitcoin notiert weiterhin unter der Marke von 90.000 US-Dollar, viele Altcoins haben zuletzt deutlich nachgegeben. Auch XRP ist unter die psychologisch wichtige 2-Dollar-Schwelle gefallen. Trotz dieser schwachen Kursentwicklung liefern aktuelle Daten rund um den Ripple-Coin jedoch ein deutlich konstruktiveres Bild. Analysten rechnen mit erheblichen Kapitalzuflüssen, die dem XRP-Kurs in den kommenden Monaten neuen Rückenwind geben könnten.

Neue Spot-XRP-ETFs könnten Milliarden binden

Ein zentraler Faktor für den optimistischen Ausblick sind die geplanten weiteren Spot-XRP-ETFs. Nach dem bisherigen Erfolg der bereits gestarteten Fonds arbeiten mehrere Emittenten an neuen Produkten, die XRP direkt abbilden sollen. Jeder ETF benötigt zum Handelsstart ein gewisses Seed-Kapital, um Liquidität und einen reibungslosen Börsenhandel sicherzustellen.

Konservative Schätzungen gehen von zweistelligen Millionenbeträgen pro Fonds aus. Einige Analysten rechnen sogar mit rund 100 Millionen XRP als Startvolumen je ETF. Sollten tatsächlich etwa 20 neue Fonds aufgelegt werden, könnten dadurch bis zu 2 Milliarden XRP gebunden werden. Bei einem Kurs von knapp 2 US-Dollar pro Coin entspräche das einem Kapitalvolumen von rund 4 Milliarden US-Dollar, das potenziell dem freien Markt entzogen würde.

Institutionelles Interesse trotzt schwachem Marktumfeld

Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung der bisherigen Spot-XRP-ETFs. Während es bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs zuletzt immer wieder zu Abflüssen kam, verzeichneten XRP-ETFs seit ihrem Start an jedem einzelnen Handelstag Nettozuflüsse. Auch wenn die absoluten Beträge bislang überschaubar sind, gilt die Konstanz dieser Kapitalströme als starkes Signal.

Zusätzlich hat das Handelsvolumen der XRP-ETFs zuletzt deutlich zugenommen. Steigende Umsätze werden häufig als Zeichen dafür gewertet, dass größere Marktteilnehmer beginnen, sich gezielt zu positionieren. Sollte sich das allgemeine Marktumfeld entspannen, könnte diese institutionelle Basis dafür sorgen, dass XRP schneller und stärker reagiert als viele andere Altcoins.

