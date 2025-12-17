Renault Trucks hat einen wichtigen Logistikkorridor elektrifiziert, der die Standorte Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse und Lyon miteinander verbindet. Gemeinsam mit dem Transportdienstleister Malherbe transportieren 22 E-Tech T Kabinen, Motoren und Achsen zwischen den eigenen Produktionsstandorten. Bereits im Sommer 2024 hat der Nutzfahrzeughersteller mit der Elektrifizierung seiner Logistikströme begonnen. Im ersten Schritt wurden fünf E-Tech ...

