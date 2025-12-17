© Foto: Ted Shaffrey - AP

Im milliardenschweren Infrastrukturprojekt unter dem Hudson River hat sich New York für Technologie aus Deutschland entschieden. Nach jahrzehntelangen Verzögerungen soll das Jahrhundertprojekt jetzt endlich starten.Im Frühjahr beginnt eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte in den USA - der Bau eines neuen Tunnels unter dem Hudson River, der Manhattan mit New Jersey verbinden wird. Das sogenannte Gateway-Projekt wird nicht nur die Kapazitäten für Züge und den Nahverkehr erheblich erweitern, sondern auch eine der ältesten und überlasteten Tunnelverbindungen ersetzen, die mittlerweile über 100 Jahre alt ist. Für den Bau der zwei neuen, parallelen Tunnelröhren werden zwei speziell …