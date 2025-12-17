Accelerated testing by French certification body Certisolis finds wide performance divergence and design vulnerabilities in tunnel oxide passivated contact (TOPCon) solar modules that current international standards do not capture.From pv magazine France French testing and certification laboratory Certisolis has released initial results from accelerated degradation testing conducted under its Optisol program, highlighting performance gaps TOPCon solar modules. The Optisol campaign applies stress conditions beyond those required under International Electrotechnical Commission standards IEC 61215 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
