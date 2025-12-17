© Foto: J. David Ake/AP/dpa

Dauer-Optimist Tom Lee von Fundstrat meint, dass Bitcoin und Ethereum noch lange nicht ihr volles Potenzial entfaltet haben. Trotz einiger Bedenken, bleibt er bullish.Tom Lee von Fundstrat glaubt, dass die grundlegenden Marktdynamiken trotz der jüngsten Preisprobleme für eine positive Entwicklung von Kryptowährungen sprechen. In einem aktuellen Interview mit CNBC sagt Lee voraus, dass die "besten Jahre für Krypto definitiv noch bevorstehen". Er meint: "Heute gibt es nur vier Millionen Bitcoin-Wallets mit jeweils 10.000 US-Dollar. Es gibt weltweit 900 Millionen IRA- und Brokerage-Konten mit 10.000 US-Dollar, also ist das ein 200-mal größerer Markt." [spotify]6Kodyn0BodNyfggGkaECZn[/spotify] …