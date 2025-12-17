Nexo hat einen wegweisenden Mehrjahresvertrag mit Tennis Australia unterzeichnet, der die Australian Open und den Summer of Tennis umfasst.

Die Partnerschaft bietet exklusive Erlebnisse, darunter eine Sonderrubrik im Coach?s Pod.

Die Ankündigung setzt die rasante globale Expansion von Nexo fort, nachdem 2025 bereits drei weitere große Sportpartnerschaften geschlossen wurden.

Nexo, die führende Plattform für digitale Vermögenswerte, ist eine wegweisende mehrjährige globale Partnerschaft mit Tennis Australia eingegangen und wird damit offizieller Krypto-Partner der Australian Open und des Summer of Tennis, einschließlich des United Cup, Adelaide International, Brisbane International und Hobart International. Diese Vereinbarung ist die erste Partnerschaft eines Unternehmens für digitale Vermögenswerte mit einem Grand-Slam-Turnier und bestätigt das Ansehen, die langfristige Vision und die Führungsrolle von Nexo an der Schnittstelle zwischen Spitzensport und digitalen Vermögenswerten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251216481188/de/

Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo, erklärte: "Die Australian Open stehen an der Schnittstelle zwischen Exzellenz und Ambition genau dort, wo sich auch Nexo positioniert. Unsere Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Bekenntnis zu disziplinierter Leistung und langfristigem Denken wider. Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Tennis Australia den Sport zu fördern und gleichzeitig einem globalen Publikum den Wert intelligenter digitaler Tools zu präsentieren."

Bei den Australian Open wird die Marke Nexo durch den Nexo Coaches Pod im Mittelpunkt stehen, mit prominenter Platzierung auf den Coaching-Bereichen der Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena und Kia Arena und damit die Strategie, die Erkenntnisse und die Echtzeit-Entscheidungsfindung hinter Spitzenleistungen hervorheben.

"Wir freuen uns, Nexo in der Australian Open-Familie willkommen zu heißen", sagte Cedric Cornelis, Chief Commercial Officer von Tennis Australia. Als Marke, die auf Innovation, Fachwissen und zukunftsorientiertem Denken basiert, ist Nexo der erste Krypto-Partner in der Geschichte der Grand Slams und passt perfekt zur AO und unseren Veranstaltungen im Rahmen des "Summer of Tennis".

"Der Nexo Coaches Pod wird die Strategie und Teamarbeit beleuchten, die im Zentrum des Spitzentennis auf einer der größten globalen Bühnen dieses Sports stehen. Gemeinsam schaffen wir neue Möglichkeiten für Fans, sich mit dem Spiel und den Menschen dahinter zu verbinden."

Als globaler Maßstab für Weitsicht passt die innovative Atmosphäre der Australian Open zum Engagement von Nexo für technologiegetriebenen Fortschritt in der heutigen Welt. Allein im Jahr 2025 wurde Nexo zur offiziellen digitalen Vermögensplattform der DP World Tour, zum offiziellen Partner der Acapulco Tennis Open und zum offiziellen Krypto-Partner der Mifel Tennis Open.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Vermögenswerte, die Kunden dabei unterstützt, ihre Krypto-Bestände zu vergrößern, zu verwalten und zu erhalten. Unsere Mission ist es, die nächste Generation der Vermögensbildung anzuführen, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden konzentrieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die dauerhaften Wert schaffen, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Ländern unvergleichliche Möglichkeiten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden US-Dollar und einem Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir dauerhaften Wert für Millionen von Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet hochverzinsliche flexible und festverzinsliche Sparprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Handelsinstrumente und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte, wobei die Produktverfügbarkeit je nach Rechtsgebiet variiert. Auf der Grundlage fundierter Branchenexpertise, eines nachhaltigen Geschäftsmodells, einer robusten Infrastruktur, strenger Sicherheitsvorkehrungen und globaler Lizenzen setzt sich Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand ein.

Offizielle Website: nexo.com

Über Tennis Australia

Tennis Australia ist der Dachverband des Tennissports in Australien und Organisator der Australian Open, eines der vier Grand-Slam-Turniere und eines der renommiertesten jährlichen Sportereignisse der Welt. Tennis Australia ist bekannt für sein Engagement für Innovation, Exzellenz und globales Engagement und veranstaltet landesweit Turniere, bei denen Leistung, Integrität und die Weiterentwicklung des Sports im Vordergrund stehen. Mit seinem zukunftsorientierten Ansatz und seinen wegweisenden Technologien setzt Tennis Australia weiterhin neue Maßstäbe in Bezug auf Fanerlebnis, Leistung der Athleten und Veranstaltungsinnovation.

Offizielle Website: tennis.com.au; https://ausopen.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251216481188/de/

Contacts:

Medienkontakt für Nexo:

Nexo Communications Team communications@nexo.com

Medienkontakt für Tennis Australia:

Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au, +61 435 000 458