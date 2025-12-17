Portfoliomanager und Kapitalmarktstratege Stefan Schrader erklärt bei wO TV, warum unpopuläre, kontraintuitive Anlageideen oft die besten Renditen liefern. Schrader kritisiert, dass kurzfristige Medienhypes oft den Blick auf das langfristige Potenzial von Unternehmen verstellen. Er nennt als Beispiel die Meta-Aktien: Trotz massiver Skepsis und der teuren Metaverse-Wette des Unternehmens setzte er im November 2022 auf die Stärke des Kerngeschäfts und prognostizierte eine Erholung. Heute liegt der Kurs bei fast 550 US-Dollar - eine beeindruckende Rendite von über 400 Prozent. Ein weiteres Beispiel aus Schrader's Analyse ist der Vergleich zwischen Nvidia und Volkswagen. Während Nvidia wegen …