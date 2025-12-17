Die E-Mobilität ist im Fuhrpark längst angekommen - bei Pkw, Bussen und zunehmend auch bei Lkw. Doch wie können Flottenbetreiber den Strom für dutzende oder hunderte E-Fahrzeuge klug und günstig beziehen? Das erläutern Sebastian Karrer und Jan Wenke von The Mobility House in diesem Podcast. Die Experten zeigen anhand konkreter Fuhrpark-Beispiele, wie dynamische Tarife und cleveres Energiemanagement bis zu 30 Prozent Kostenersparnis bringen. ++ Diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net