Der Lebensmittelhersteller General Mills hat am Mittwoch Quartalszahlen über den Erwartungen vorgelegt. Das sorgt für Auftrieb bei der verlustgeplagten Aktie. Dividendenzahler General Mills legt Zahlen vor Hinter den Anteilen von US-Lebensmittelherstellern liegt ein schwieriges, oft von hohen Kursverlusten geprägtes Börsenjahr. Die Branche leidet unter der anhaltend schlechten Verbraucherstimmung sowie der wachsenden Konkurrenz durch Eigen- und Handelsmarken. Außerdem belasten höhere Inputpreise die Margen, sodass sich neben den Erlösen auch die Ertragslage verschlechtert hat. Das hat beim als zuverlässigen Dividendenzahler bekannten Unternehmen General Mills für zwischenzeitliche …

