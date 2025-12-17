© Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems halbiert seine Beteiligungen an Air Astana und will damit 52,2 Millionen US-Dollar erzielen. Das Unternehmen will sich ab sofort wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren.Der britische Rüstungskonzern BAE Systems bestätigte am Mittwoch den Abschluss der Platzierung von Aktien, den das Unternehmen an Air Astana hielt und verkaufte dabei einen größeren Teil seiner Beteiligung als geplant. Nach Börsenschluss am Dienstag in London gab BAE Systems bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Air Astana nahezu halbieren wolle. Gleichzeitig räumte die kasachische Fluggesellschaft ein, dass ihre Aktien für den in London ansässigen Rüstungskonzern …