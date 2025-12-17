XRP an der Weggabelung: Steht eine Erholung bevor oder droht der nächste Einbruch?

Am Kryptomarkt ist die erhoffte Jahresendrallye bislang ausgeblieben. Bitcoin hat deutlich an Wert verloren, und viele Altcoins wurden noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Auch XRP von Ripple steht spürbar unter Druck. Der Kurs befindet sich in einem klaren Abwärtstrend und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was die Unsicherheit unter Anlegern weiter verstärkt. Gleichzeitig nähert sich XRP nun einer Kurszone, die in der Vergangenheit häufig über die weitere Richtung entschieden hat.

Zentrale Unterstützungszone rückt in den Fokus

Der Blick auf den Chart zeigt, dass XRP sich aktuell einer wichtigen Unterstützungszone zwischen 1,85 und 2,00 US-Dollar nähert. In diesem Bereich kam es in der Vergangenheit mehrfach zu deutlichen Gegenbewegungen, da Käufer hier wieder verstärkt in den Markt eingestiegen sind. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, dass es auch diesmal zu einer Stabilisierung kommen könnte.

Sollte diese Zone jedoch nicht halten, verbleibt nur noch eine letzte größere Unterstützung im Bereich zwischen 1,50 und 1,60 US-Dollar. Wird auch diese unterschritten, wäre ein weiterer Rückgang bis in Richtung 1,00 US-Dollar nicht auszuschließen. Trotz dieser Risiken gibt es Hinweise darauf, dass sich XRP aktuell an einem Punkt befindet, an dem es historisch bereits mehrfach zu Trendwenden gekommen ist.

ETF-Nachfrage als fundamentaler Hoffnungsträger

Neben der schwachen charttechnischen Lage liefern die Fundamentaldaten auch positive Signale. Besonders die Entwicklung bei den Spot-XRP-ETFs sorgt für Aufmerksamkeit. Seit rund 30 Tagen kommt es hier zu kontinuierlichen Kapitalzuflüssen, was auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage hindeutet und das Vertrauen in XRP stärkt.

Zusätzlich sind weitere Spot-XRP-ETFs geplant, die jeweils Seed-Kapital benötigen. Dadurch werden potenziell Millionen von XRP-Coins gebunden und dem freien Markt entzogen. In einem freundlicheren Marktumfeld könnte diese Nachfrage dazu führen, dass XRP nicht nur mit Bitcoin steigt, sondern andere große Altcoins sogar outperformt.

Bitcoin Hyper im Presale als chancenreiche Alternative

Während Anleger bei XRP möglicherweise Geduld brauchen, richten sich viele Blicke derzeit auf jüngere Projekte mit höherem Renditepotenzial. Eines davon ist Bitcoin Hyper mit seinem nativen Token $HYPER. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin um neue Anwendungsfälle erweitern soll und den Zugang zu dApps sowie DeFi-Anwendungen ermöglicht. Grundlage dafür ist die Solana Virtual Machine, die Entwicklern eine bekannte und leistungsfähige Umgebung bietet.

Der $HYPER-Token befindet sich aktuell noch im Presale, was Investoren einen frühen Einstieg erlaubt. Der Tokenpreis wird bis zum offiziellen Launch schrittweise erhöht, wodurch frühe Käufer bereits vor dem Börsenlisting profitieren können. Aufgrund der starken Nachfrage im Vorverkauf erwarten viele Marktbeobachter nach dem Listing eine hohe Volatilität und entsprechend großes Kurspotenzial.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.