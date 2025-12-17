Ethereum unter Druck: Die 3.000-Dollar-Schwelle als entscheidender Wendepunkt

Ethereum steht nach dem erneuten Abrutschen unter die Marke von 3.000 US-Dollar vor einer richtungsweisenden Phase. Die zweitgrößte Kryptowährung befindet sich aktuell in einer angespannten charttechnischen Lage, nachdem eine starke Rallye in den vergangenen Monaten in eine deutliche Korrektur übergegangen ist. Anleger fragen sich zunehmend, ob der jüngste Rückgang bereits seinen Tiefpunkt gefunden hat oder ob weitere Verluste drohen.

Wichtige Unterstützungen geraten ins Wanken

Zwischen April und August erlebte Ethereum eine ausgeprägte Aufwärtsphase, in der der Kurs von unter 1.500 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch von bis zu 4.953 US-Dollar kletterte. Auf diese dynamische Bewegung folgten jedoch eine längere Konsolidierung und schließlich ein spürbarer Abverkauf. Aktuell notiert ETH bei rund 2.920 US-Dollar, was einem Monatsverlust von etwa 8,6 Prozent entspricht.

Bereits vor rund einem Monat fiel der Kurs zeitweise auf 2.690 US-Dollar zurück. Zwar konnten die Bullen anschließend eine Erholung bis auf etwa 3.400 US-Dollar durchsetzen, doch diese Gewinne wurden innerhalb kurzer Zeit wieder abgegeben. Dass es nicht gelang, den Widerstand bei 3.400 US-Dollar nachhaltig zu überwinden und der Kurs nun erneut unter 3.000 US-Dollar liegt, wird von vielen Marktteilnehmern als klares Schwächesignal gewertet.

Fundamentale Stärke trifft auf charttechnische Unsicherheit

Trotz der angespannten Kurslage gibt es Faktoren, die Ethereum auf dem aktuellen Niveau stützen könnten. So bewegt sich der Kurs weiterhin knapp über dem sogenannten Realized Price der Akkumulationsadressen. Historisch betrachtet zeigt sich in diesem Bereich häufig ein verstärktes Kaufinteresse, insbesondere durch größere Marktteilnehmer, was stärkere Einbrüche unter frühere Tiefstände erschweren kann.

Hinzu kommt, dass dieser Realized Price mit einer langfristigen Trendlinie zusammenfällt, die Ethereum derzeit erneut testet. Ein vergleichbarer Retest im Jahr 2020 ging einer starken Rallye voraus. Unterstützend wirken zudem die Fundamentaldaten: Ethereum konnte zuletzt ein neues Allzeithoch bei den täglichen App-Einnahmen erzielen. Mit rund 44 Millionen US-Dollar im Oktober wurden sogar die Höchstwerte aus dem Jahr 2021 übertroffen, was auf einen zunehmend nachhaltigen Cashflow hindeutet.

